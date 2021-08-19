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Производство папирос и сигарет в Азербайджане выросло в 2 раза

Производство папирос и сигарет в Азербайджане выросло в 2 раза В январе-июле текущего года производство ферментированной табачной продукции в Азербайджане снизилось на 71,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 800,4 тонны.
Промышленность
19 августа 2021 г. 13:50
Производство папирос и сигарет в Азербайджане выросло в 2 раза

В январе-июле текущего года производство ферментированной табачной продукции в Азербайджане снизилось на 71,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 800,4 тонны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период в стране образовались запасы в объеме 1 198,1 тонны готового ферментированного табака.

Согласно информации, за семь месяцев этого года производство папирос и сигарет в Азербайджане составило 7 млрд 982,2 млн штук, что на 99,2% больше показателя прошлого года. За тот же период в Азербайджане образовался запас готовой продукции в объеме 884,9 млн штук.

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Версия на английском языке Azerbaijan doubles cigarette production 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda papiros və siqaret istehsalı 2 dəfə artıb

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