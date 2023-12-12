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Производство ненефтегазовой промышленности в Азербайджане выросло на 8%

Производство ненефтегазовой промышленности в Азербайджане выросло на 8% В январе-июле 2023 года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 60,8 млрд манатов.
Промышленность
12 декабря 2023 г. 13:28
Производство ненефтегазовой промышленности в Азербайджане выросло на 8%

В январе-июле 2023 года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 60,8 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство продукции в нефтегазовом секторе снизилось на 1,9%, а в ненефтегазовом увеличилось на 7,8%.

По данным, 67,9% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 26,8% - в перерабатывающем секторе, 4,5% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 7,5%, а добыча товарного газа выросла на 4,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства выросли на 1,4%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 16%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sənayesi istehsalı 8 % artıb

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