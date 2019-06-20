Производство метанола в Азербайджане возросло в 7,2 раза

В январе-мае текущего года в Азербайджане было произведено 145,1 тыс. тонн метанола.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, объем производства метанола увеличился в годовом сравнении в 7,2 раза. Запасы готовой продукции на 1 июня составили 27,5 тыс. тонн.

Следует отметить, что производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн в год.