Производство легковых и грузовых автомобилей в Азербайджане сократилось

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года в Азербайджане произведено всего 30 единиц легковых автомобилей, 6 единиц - грузовых.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики

По сравнению с январем-сентябрем прошлого года производство машин и оборудования выросло на 27,7%, прочих транспортных средств – 23,7%. За 9 месяцев производство фонтанных арматур сокращено на 89,3%, штанговых скважинных насосов выросло на 21,6%, коммунальных машин специального назначения - 96,2%, тракторов – 46,0%.

За отчетный период общая стоимость производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов составила 184,8 млн манатов.