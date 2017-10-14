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    Производство легковых и грузовых автомобилей в Азербайджане сократилось

    Производство тракторов выросло на 46%

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года в Азербайджане произведено всего 30 единиц легковых автомобилей, 6 единиц - грузовых.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики

    По сравнению с январем-сентябрем прошлого года производство машин и оборудования выросло на 27,7%, прочих транспортных средств – 23,7%. За 9 месяцев производство фонтанных арматур сокращено на 89,3%, штанговых скважинных насосов выросло на 21,6%, коммунальных машин специального назначения - 96,2%, тракторов – 46,0%.

    За отчетный период общая стоимость производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов составила 184,8 млн манатов.

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