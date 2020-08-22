Производство легковых автомобилей в Азербайджане сократилось на 18%

За отчетный период было произведено 1074 автомобилей

За январь-июль этого года в Азербайджане общая стоимость производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов составила 183,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что по сравнению с январем-июлем прошлого года, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось на 92,5%, машин и оборудования - на 64,9%, прочих транспортных средств - 57,7%.

За отчетный период было произведено 1 074 автомобилей, что на 230 единиц или 17,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года.