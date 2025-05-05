Производство ковров и ковровых изделий в Азербайджане сократилось более чем на 12%

В I квартале этого года в Азербайджане было произведено 0,7 тысяч квадратных метров ковров и ковровых изделий.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 12,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 1 апреля, в Азербайджане имелось 5,2 тысячи квадратных метров запасов готовой продукции.
Напомним, что в 2024 году в Азербайджане было произведено 3,4 тысячи квадратных метров ковров и ковровых изделий, что на 2,9% меньше по сравнению с 2023 годом.