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Производство ковров и ковровых изделий в Азербайджане сократилось более чем на 12%

Производство ковров и ковровых изделий в Азербайджане сократилось более чем на 12% Производство ковров и ковровых изделий в Азербайджане сократилось более чем на 12 %
Промышленность
5 мая 2025 г. 14:14
Производство ковров и ковровых изделий в Азербайджане сократилось более чем на 12%

В I квартале этого года в Азербайджане было произведено 0,7 тысяч квадратных метров ковров и ковровых изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 12,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 апреля, в Азербайджане имелось 5,2 тысячи квадратных метров запасов готовой продукции.

Напомним, что в 2024 году в Азербайджане было произведено 3,4 тысячи квадратных метров ковров и ковровых изделий, что на 2,9% меньше по сравнению с 2023 годом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xalça və xalça məmulatları istehsalı 12 %-dən çox azalıb

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