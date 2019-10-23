​Производство карбамида в Азербайджане вырастет в 2,5 раза в 2020 году

В следующем году в Азербайджане прогнозируется производство 500 тыс. тонн карбамида.

Как сообщает Report, это отражено в пакете госбюджета Азербайджанской Республики на 2020 год.

Прогнозируется, что в 2021 году производство карбамида составит 620 тыс. тонн, в 2022 году - 640 тыс. тонн, а в 2023 году - 650 тыс. тонн.

Прогноз на 2019 год составляет 200 тыс. тонн.

Карбамидный завод SOCAR на территории Сумгайытского химического промышленного парка был введен в строй 16 января 2019 года. Завод способен производить 650-660 тыс. тонн карбамидной продукции в год. Порядка 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 млн долларов.