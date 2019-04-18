Производство цемента в Азербайджане увеличилось на 22%

В январе-марте этого года общая стоимость продукции, произведенной предприятиями, работающими в сфере производства стройматериалов в Азербайджане, в годовом сравнении увеличилась на 8,5% - до 121,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за три месяца производство цемента в стране составило 704,7 тыс. тонн, что на 21,6% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

За этот период произведено 37,2 тыс. тонн асфальта, что в 2,1 раза больше, чем в январе-марте 2018 года.

За год производство строительного кирпича увеличилось на 60,7%, достигнув 94,8 тыс. кубометров, строительного гипса снизилось на 57,3% - до 1,4 тыс. тонн, строительного известняка возросло на 47,7% - до 10,1 тыс. тонн.