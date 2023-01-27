Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1956 года

Производство автомобилей в Великобритании снизилось в 2022 году почти на 10% до 775 тыс. единиц, что стало худшим показателем с 1956 года.

Производство автомобилей в Великобритании снизилось в 2022 году почти на 10% до 775 тыс. единиц, что стало худшим показателем с 1956 года.

Как передает Report , об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на данные ассоциации производителей и продавцов автомобилей.

Низкие показатели прошлого года отраслевая организация связывает с кризисом полупроводников, который продолжал оказывать влияние на автомобильную промышленность. Кроме того, автопроизводители продолжают переоснащать свои заводы для выпуска электрических машин.

Ожидается, что в 2023 году производство машин в стране вырастет до 842 тыс., однако пока Великобритания отстает от других стран, включая Германию, автопром в которой уже перешел к росту.

Также на снижение объемов производства отразились стратегические решения ряда автоконцернов. В частности, Honda завершила в 2021 году выпуск в стране автомобилей Civic, а BMW объявила о переносе сборки электрических версий Mini в Китай.