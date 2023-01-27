О нас

Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1956 года

Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1956 года Производство автомобилей в Великобритании снизилось в 2022 году почти на 10% до 775 тыс. единиц, что стало худшим показателем с 1956 года.
Промышленность
27 января 2023 г. 07:58
Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1956 года

Производство автомобилей в Великобритании снизилось в 2022 году почти на 10% до 775 тыс. единиц, что стало худшим показателем с 1956 года.

Как передает Report, об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на данные ассоциации производителей и продавцов автомобилей.

Низкие показатели прошлого года отраслевая организация связывает с кризисом полупроводников, который продолжал оказывать влияние на автомобильную промышленность. Кроме того, автопроизводители продолжают переоснащать свои заводы для выпуска электрических машин.

Ожидается, что в 2023 году производство машин в стране вырастет до 842 тыс., однако пока Великобритания отстает от других стран, включая Германию, автопром в которой уже перешел к росту.

Также на снижение объемов производства отразились стратегические решения ряда автоконцернов. В частности, Honda завершила в 2021 году выпуск в стране автомобилей Civic, а BMW объявила о переносе сборки электрических версий Mini в Китай.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Делегация Госдепартамента США посетила Аллею шехидов и почтила память жертв 20 Января
ФотоДелегация Госдепартамента США посетила Аллею шехидов и почтила память жертв 20 Января
20 января 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi