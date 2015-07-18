​Производство напитков в Азербайджане сократилось

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года в Азербайджане объем производства продуктов питания, напитков и табачных изделий составил 1384,3 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с январем-июнем прошлого года в сфере производства продуктов питания наблюдался рост на 3,7%, а в производстве напитков и табачных изделий - спад соответственно на 4,4 и 19,5%.

Таким образом, в первом полугодии текущего года объем производства продуктов питания составил 1 млрд. 285,3 млн. манатов, напитков - 86,7 млн. манатов, табачных изделий - 12,3 млн. манатов.

Согласно статистике, за указанное время объем производства одежды сократился на 20,1% и составил 29,9 тыс. манатов, производства кожи, кожаных изделий и обуви, напротив, увеличился в 2,4 раза и составил 7,7 млн. манатов.

Отметим, что в январе-июне 2015 года объем промтоваров и услуг возрос на 3,8% и достиг 13,3 млрд. манатов.

63,3% промышленного производства приходится на долю добычи, 28,7% - переработки, 7,2% - производства, снабжения и производства электроэнергии, газа и пара, а 0,8% - на долю водообеспечения, урегулирования и переработку отбросов.

В январе-июне предприятиями и частными предпринимателями перерабатывающего сектора (с учетом промышленного производства домашних хозяйств) были оказаны услуги промышленного характера и произведена продукция на 3,8 млрд. манатов.