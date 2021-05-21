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Производитель шприцев в Азербайджане расширяет ассортимент

Производитель шприцев в Азербайджане расширяет ассортимент В ассортимент добавится еще 5 наименований продукции
Промышленность
21 мая 2021 г. 13:33
Производитель шприцев в Азербайджане расширяет ассортимент

Производитель шприцев в Азербайджане - ООО Diamed Co расширяет деятельность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Сообщается, что в настоящее время на предприятии производится 4 вида шприцев по 2, 5, 10 и 20 граммов. Численность работников составляет 60 человек. В ближайшее время планируется увеличение их численности в связи с переходом завода на трехсменный режим работы.

Кроме того, в ближайшие дни в ассортимент добавится еще 5 наименований продукции, тем самым их количество будет доведено до 9. Среди новой продукции - инсулиновые шприцы, однограммовые шприцы, иглы катетер-бабочки разных размеров, внутривенные катетеры и наборы для системы.

ООО Diamed Co зарегистрировано в 2017 году в качестве резидента Пираллахинского промышленного парка. На построенном на территории парка заводе осуществляется производство одноразовых шприцев различной емкости на основе передовых технологий Швейцарии, Германии, Японии и других стран.

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Версия на английском языке Syringe manufacturer in Azerbaijan expanding activity
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şpris istehsalı müəssisəsi məhsul çeşidlərinin sayını artırır

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