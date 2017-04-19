Производимые AzerGold золотые и серебряные сплавы будут очищаться в Швейцарии

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО AzerGold будет отправлять в Швейцарию сплавы золота и серебра, полученные на золотоперерабатывающем комплексе Човдар в Дашкесанском районе, для очистки и получения чистого золота и серебра.

Об этом сообщили Report в компании.

По информации, AzerGold подписал контракт с одной из престижных аффинажных компаний Швейцарии: “В целях сотрудничества рассмотрены самые престижные аффинажные компании с учетом международных стандартов, качества, цены, имиджа и пр. В то же время, аффинажные компании различных стран изучили такие критерии, как прозрачность, соответствие международным стандартам AzerGold.

Компании по производству золота изучаются на основе главных международных требований - (Know Your Customer – Знай своего клиента) и Due Diligence (правовая экспертиза). Только после выявления соответствия всем стандартам аффинажные компании выдали заключение AzerGold о возможности очистки золота. Среди них Обществом выбрана швейцарская Argor-Heraeus, с которой и был заключен договор. Сейчас AzerGold готовится к экспорту”.

Напомним, что AzerGold создан в 2016 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Уставный капитал компании равен 2 млн манатов.