Продлевается срок таможенных льгот для резидентов промышленных и технопарков

Продлевается срок освобождения от таможенной пошлины товаров, импортируемых юридическими лицами, являющимися резидентами промышленных и технологических парков в Азербайджане.

Продлевается срок освобождения от таможенной пошлины товаров, импортируемых юридическими лицами, являющимися резидентами промышленных и технологических парков в Азербайджане.

Как передает Report, это нашло отражение в поправках в закон "О таможенном тарифе".

Документ обсуждается сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Законопроект подготовлен для того, чтобы продлить срок освобождения от таможенной пошлины техники, технологического оборудования и установок, ввозимых в страну в надлежащем порядке юридическими лицами и частными предпринимателями, являющимися резидентами парков, с 7 до 10 лет с момента регистрации указанных резидентов в парках.