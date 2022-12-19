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Продлевается срок таможенных льгот для резидентов промышленных и технопарков

Продлевается срок таможенных льгот для резидентов промышленных и технопарков Продлевается срок освобождения от таможенной пошлины товаров, импортируемых юридическими лицами, являющимися резидентами промышленных и технологических парков в Азербайджане.
Промышленность
19 декабря 2022 г. 12:05
Продлевается срок таможенных льгот для резидентов промышленных и технопарков

Продлевается срок освобождения от таможенной пошлины товаров, импортируемых юридическими лицами, являющимися резидентами промышленных и технологических парков в Азербайджане.

Как передает Report, это нашло отражение в поправках в закон "О таможенном тарифе".

Документ обсуждается сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Законопроект подготовлен для того, чтобы продлить срок освобождения от таможенной пошлины техники, технологического оборудования и установок, ввозимых в страну в надлежащем порядке юридическими лицами и частными предпринимателями, являющимися резидентами парков, с 7 до 10 лет с момента регистрации указанных резидентов в парках.

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Версия на азербайджанском языке Sənaye və texnologiyalar parklarının rezidentləri üçün gömrükdə güzəşt müddəti artırılır

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