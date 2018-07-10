Продажи золота и серебра принесут экономике страны доход в 300 млн манатов в ближайшие годы

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В результате продажи дополнительно 129 тысяч унций золота и 202 тысяч унций серебра, которые будут добыты в период эксплуатации наземного рудного слоя на месторождении "Човдар", который завершится в 2021 году, планируется поступление в экономику страны доходов в размере около 300 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на заседании Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам, под председательством президента Ильхама Алиева.

Он напомнил, что ЗАО AzerGold, успешно пройдя многочисленные аудиторские и контрольные процедуры, получив положительные отзывы от международных компаний по очистке, в апреле 2017 года подписало договор со всемирно известной швейцарской компанией Argor-Heraeus, которая предложила более выгодные коммерческие условия, и начала осуществлять экспорт золота и серебра, добываемых на месторождении Човдар.

По его словам, за апрель-декабрь 2017 года от экспорта и продажи на международных рынках 60,3 тысячи унций золота, 86,4 тысячи унций серебра был получен доход в размере 131,5 миллионов манатов, в первой половине 2018 года от экспорта и продажи на международных рынках 20,7 тысячи унций золота, 28,2 тысячи унций серебра – в размере 47,9 миллионов манатов, а в целом, в результате продажи 81,1 тысячи унций золота, 114,6 тысячи унций серебра – в размере 178 миллионов манатов.

"Достигнутые высокие показатели вывели ЗАО AzerGold в 2017 году на лидерские позиции в экспорте промышленной продукции ненефтяного сектора. За счет этих средств Общество без привлечения средств из государственного бюджета обеспечило различного назначения капитальные и текущие расходы, а также, перекрыв план погашения банковского долга, добилось его серьезного сокращения. Кроме того, за счет полученных средств были также вложены начальные инвестиции, направленные на развитие новых отраслей", - сказал З.Ибрагимов.