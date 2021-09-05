Продажи автомобилей в Турции выросли на четверть

В январе-августе 2021 года в Турции было продано 501 004 автомобиля, что на 24,3% больше, чем годом ранее

В январе-августе 2021 года в Турции было продано 501 004 автомобиля, что на 24,3% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию автомобильных дистрибьюторов страны .

За август 58 454 автомобиля (сокращение за год на 5%) нашли своих покупателей. Лидерами продаж стали Fiat (10 366 проданных автомобилей), Renault (8 678), Dacia (4 420), Hyundai (4 405) и Volkswagen (4 206). Меньше всего было продано Ferrari и Lamborghini – по одному автомобилю.

Наибольшей популярностью в стране пользуются седаны. На них приходится 40,9% рынка. Далее следуют SUV (34,4%) и хетчбэки (22,6%).

При этом за последний год резко возросло количество проданных гибридных и электрических автомобилей. Так, в течение 8 месяцев этого года в Турции было продано 32 885 гибридных автомобилей, что 3 раза больше, чем в январе-августе 2020 года. Продажи электромобилей составили 1 196 (рост за год в 5 раз) единиц.