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Продажи автомобилей в Турции выросли на четверть

Продажи автомобилей в Турции выросли на четверть В январе-августе 2021 года в Турции было продано 501 004 автомобиля, что на 24,3% больше, чем годом ранее
Промышленность
5 сентября 2021 г. 15:18
Продажи автомобилей в Турции выросли на четверть

В январе-августе 2021 года в Турции было продано 501 004 автомобиля, что на 24,3% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию автомобильных дистрибьюторов страны.

За август 58 454 автомобиля (сокращение за год на 5%) нашли своих покупателей. Лидерами продаж стали Fiat (10 366 проданных автомобилей), Renault (8 678), Dacia (4 420), Hyundai (4 405) и Volkswagen (4 206). Меньше всего было продано Ferrari и Lamborghini – по одному автомобилю.

Наибольшей популярностью в стране пользуются седаны. На них приходится 40,9% рынка. Далее следуют SUV (34,4%) и хетчбэки (22,6%).

При этом за последний год резко возросло количество проданных гибридных и электрических автомобилей. Так, в течение 8 месяцев этого года в Турции было продано 32 885 гибридных автомобилей, что 3 раза больше, чем в январе-августе 2020 года. Продажи электромобилей составили 1 196 (рост за год в 5 раз) единиц.

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