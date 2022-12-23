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Принадлежащая ASK компания сокращает уставный капитал на 2 млн манатов

Принадлежащая ASK компания сокращает уставный капитал на 2 млн манатов Принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) ООО ASK Tütün сокращает уставный капитал на 2 млн манатов или 32,5% - с 6 148 675 манатов до 4 148 675 манатов.
Промышленность
23 декабря 2022 г. 17:03
Принадлежащая ASK компания сокращает уставный капитал на 2 млн манатов

Принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) ООО ASK Tütün сокращает уставный капитал на 2 млн манатов или 32,5% - с 6 148 675 манатов до 4 148 675 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение 1 месяца по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Измир, дом 14.

Напомним, что ASK Tütün был создан в 2021 году путем реорганизации принадлежащего ASK аграрно-промышленного комплекса Azərtütün.

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Версия на азербайджанском языке ASK-nın şirkəti nizamnamə kapitalını 2 milyon manat azaldır

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