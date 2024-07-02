Президент утвердил передачу полномочий касательно золоторудных месторождений ЗАО AzerGold

Президент утвердил передачу полномочий касательно золоторудных месторождений ЗАО AzerGold

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии, утверждении и разрешении на реализацию документа "Поправки к Соглашению, заключенному между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и R.V. Investment Group Services LLC USA о

https://static.report.az/photo/353f5826-e597-3b38-9bc9-ea059fbff55c.jpg https://static.report.az/photo/353f5826-e597-3b38-9bc9-ea059fbff55c.jpg

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии, утверждении и разрешении на реализацию документа "Поправки к Соглашению, заключенному между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и R.V. Investment Group Services LLC USA о разведке, разработке и распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гядабея, Гоши, Хархара, Гарадага, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели". Как сообщает Report, согласно обновленному закону, изменился партнер договора от азербайджанской стороны. Таким образом, место министерства заняло ЗАО AzerGold. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram