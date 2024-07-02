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Президент утвердил передачу полномочий касательно золоторудных месторождений ЗАО AzerGold

Президент утвердил передачу полномочий касательно золоторудных месторождений ЗАО AzerGold Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии, утверждении и разрешении на реализацию документа "Поправки к Соглашению, заключенному между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и R.V. Investment Group Services LLC USA о
Промышленность
2 июля 2024 г. 16:03
Президент утвердил передачу полномочий касательно золоторудных месторождений ЗАО AzerGold

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии, утверждении и разрешении на реализацию документа "Поправки к Соглашению, заключенному между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и R.V. Investment Group Services LLC USA о разведке, разработке и распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гядабея, Гоши, Хархара, Гарадага, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели".

Как сообщает Report, согласно обновленному закону, изменился партнер договора от азербайджанской стороны.

Таким образом, место министерства заняло ЗАО AzerGold.

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Версия на азербайджанском языке Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətlərindən biri “AzerGold”a verilib

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