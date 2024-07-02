Президент утвердил передачу полномочий касательно золоторудных месторождений ЗАО AzerGold

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии, утверждении и разрешении на реализацию документа "Поправки к Соглашению, заключенному между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и R.V. Investment Group Services LLC USA о разведке, разработке и распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гядабея, Гоши, Хархара, Гарадага, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели".
Как сообщает Report, согласно обновленному закону, изменился партнер договора от азербайджанской стороны.
Таким образом, место министерства заняло ЗАО AzerGold.