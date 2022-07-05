Президент утвердил документ о месторождениях золота в Карабахе

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии, утверждении и разрешении на реализацию документа о внесении изменений в соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гедабек, Гоша, Ордубадская группа (Пиязбашы, Агъюрд, Шякярдяря, Кяляки), Сёюдлю, Гызылбулаг и Вежнали, заключенном между государственной компанией “Азергызыл” и американской R.V. Investment Group Services, сообщает Report.
Президент утвердил документ о месторождениях золота в КарабахеПрезидент утвердил документ о месторождениях золота в Карабахе Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии и утверждении, и разрешении на реализацию документа о внесении изменений в соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гедабек, Гоша, Ордубадс
Промышленность
5 июля 2022 г. 17:41
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Версия на английском языке President approves document on gold deposits in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Prezident Qarabağdakı qızıl yataqları ilə bağlı sənədi təsdiqləyib