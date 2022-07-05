О нас

Президент утвердил документ о месторождениях золота в Карабахе

Президент утвердил документ о месторождениях золота в Карабахе Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии и утверждении, и разрешении на реализацию документа о внесении изменений в соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гедабек, Гоша, Ордубадс
Промышленность
5 июля 2022 г. 17:41
Президент утвердил документ о месторождениях золота в Карабахе

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о принятии, утверждении и разрешении на реализацию документа о внесении изменений в соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гедабек, Гоша, Ордубадская группа (Пиязбашы, Агъюрд, Шякярдяря, Кяляки), Сёюдлю, Гызылбулаг и Вежнали, заключенном между государственной компанией “Азергызыл” и американской R.V. Investment Group Services, сообщает Report.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President approves document on gold deposits in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Prezident Qarabağdakı qızıl yataqları ilə bağlı sənədi təsdiqləyib

Самое читаемое

В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32
В Саатлы произошло массовое отравление
В Саатлы произошло массовое отравление
4 июля 2022 г. 15:21
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi