Президент SOCAR ознакомился с ходом ремонтных и модернизационных работ на этилен-полиэтиленовом заводе

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев побывал в Сумгайыте, где ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту и модернизации на этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Азерикимья".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, президент компании проинформирован о том, что 10 августа на заводе начат капитальный ремонт, и эти работы будут завершены накануне профессионального праздника нефтяников - 20 сентября. Президенту SOCAR представлен план мероприятий, которые будут осуществляться в ходе 40-дневного капитального ремонта, обсуждена предстоящая работа.

Отмечено, что в рамках проектов, поэтапно реализуемых компанией Technip Italy S.p.A. до 2019 года, будут модернизированы имеющиеся технологические установки, построены новые установки и вспомогательные площадки, за счет чего будет увеличена производственная мощность предприятия, обеспечены сырьем установки по производству полипропилена и полиэтилена, строящиеся в рамках проекта Polymer SOCAR, в результате чего будет удовлетворен спрос на эту продукцию, усилится экспортный потенциал.

Р. Абдуллаев подчеркнул значение осуществляемых работ, пожелал успехов химикам.

Затем президент SOCAR посетил Дворец культуры "Химик", ознакомился с ходом ремонтных работ, дал поручения и рекомендации.