Президент: Рост в области ненефтяной промышленности в Азербайджане составляет 23 процента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/be3758df00ab5c754aa8fc8beb229097/8fd15285-de01-4223-9b9c-91455b8da690_292.jpg

Сумгайыт очень успешно развивается в промышленном отношении. Здесь реализовано много важных проектов.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на открытии магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызинского района в город Сумгайыт.

"Уже много лет функционирует Сумгайытский парк технологий. Здесь действует более 10 заводов. Кроме того, создан Сумгайытский химический промышленный парк. На этой обширной территории, охватывающей сотни гектаров земли, все инфраструктурные проекты, очистные работы были реализованы по линии государства, после чего государственный и частный сектора начали вкладывать туда инвестиции. В настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке продолжается строительство нескольких предприятий. Среди них должен особо отметить строительство прядильно-красильной фабрики, так как это очень важный проект для нашей ковровой промышленности. Строится также стекольный завод. Мы импортируем стекла из-за рубежа, после ввода завода в строй зависимость от импорта будет устранена.

В Сумгайыте построены два гигантских промышленных предприятия – полимерный и карбамидный заводы, считающиеся флагманами азербайджанской промышленности. Эти предприятия будут полностью обеспечивать внутренние потребности, в то же время созданы большие экспортные возможности. Значение данного экспорта в том, что это – ненефтяной экспорт. А наша основная цель – развивать ненефтяную промышленность и увеличивать ненефтяной экспорт.

Должен отметить, что сегодня в мире сложилась кризисная ситуация, экономические связи между странами, можно сказать, в определенной степени нарушены, экономическая активность во всем мире спала. Несмотря на это, за три месяца рост в области ненефтяной промышленности в Азербайджане составляет 23 процента. Значительная часть этого достигнута за счет новых промышленных предприятий. Таким образом, создав эти предприятия, мы и обеспечиваем внутренние потребности, и устраняем зависимость от импорта, и обеспечиваем граждан работой. В Сумгайыте уже созданы тысячи новых рабочих мест. В последние годы я лично участвовал в открытии всех промышленных и инфраструктурных объектов в Сумгайыте. За последние 16 лет я, наверное, около 30 раз посещал Сумгайыт, лично интересуюсь развитием города, держу под контролем все вопросы.

Сегодня Сумгайыт является вторым по величине промышленным городом не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Это – современный промышленный город. В свое время Сумгайыт создавался как центр химической промышленности Советского Союза и выполнял эту функцию. Но сумгайытцам хорошо известно, что по экологической обстановке был нанесен большой удар. Сумгайыт являлся зоной экологического бедствия и, возможно, одним из самых загрязненных городов Советского Союза. Сегодня Сумгайыт – один из самых экологически чистых городов Азербайджана, потому что все созданные здесь новые предприятия полностью отвечают экологическим нормам. Старые предприятия уже закрылись, их территории переданы в распоряжение новых промышленных парков. Сегодня чистый воздух в Сумгайыте стал обычным явлением. Хотя живущие в Сумгайыте люди, в особенности, старшее поколение, хорошо помнят, что экологическая обстановка здесь была очень тяжелой. Проезжающие мимо Сумгайыта люди поднимали стекла автомобилей, чтобы не чувствовать этих запахов. Мы подходим к развитию города комплексно, и рост промышленного потенциала будет продолжаться и впредь. Поэтому ввод в строй второй газовой линии обеспечивает сегодняшние потребности, а также учитывает потенциал предприятий, которые будут построены, созданы после этого", - сказал Президент Ильхам Алиев.