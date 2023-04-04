О нас

Президент: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений

Президент: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля Togg в нашу страну является проявлением дружеских и братских отношений.
Промышленность
4 апреля 2023 г. 17:03
Президент: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений

Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля Togg в нашу страну является проявлением дружеских и братских отношений.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая министра промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафу Варанка.

Глава государства отметил, что в последние годы в братской стране производится высокотехнологичная продукция как в сферах оборонной, так и гражданской промышленности. Президент Азербайджана подчеркнул, что это стало возможным благодаря уму, таланту и труду турецкого народа при лидерстве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и начало производства Togg является хорошим примером в этом отношении.

Президент Ильхам Алиев передал президенту Турции, дружественному и братскому турецкому народу поздравления по случаю всех достигнутых успехов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President describes fact that second Turkish-made Togg is in Azerbaijan as manifestation of friendship and brotherhood
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Türkiyənin ilk yerli elektromobilinin ikincisinin Azərbaycanda olması dostluq və qardaşlığımızın təzahürüdür"

Самое читаемое

Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
29 марта 2023 г. 09:51
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
29 марта 2023 г. 12:37
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
29 марта 2023 г. 15:44
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
29 марта 2023 г. 20:17
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
30 марта 2023 г. 12:27
Азерэнержи стал крупнейшим экспортером Азербайджана в ненефтяном секторе
"Азерэнержи" стал крупнейшим экспортером Азербайджана в ненефтяном секторе
31 марта 2023 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi