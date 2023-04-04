Президент: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений

Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля Togg в нашу страну является проявлением дружеских и братских отношений.

Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля Togg в нашу страну является проявлением дружеских и братских отношений.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая министра промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафу Варанка.

Глава государства отметил, что в последние годы в братской стране производится высокотехнологичная продукция как в сферах оборонной, так и гражданской промышленности. Президент Азербайджана подчеркнул, что это стало возможным благодаря уму, таланту и труду турецкого народа при лидерстве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и начало производства Togg является хорошим примером в этом отношении.

Президент Ильхам Алиев передал президенту Турции, дружественному и братскому турецкому народу поздравления по случаю всех достигнутых успехов.