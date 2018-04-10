Президент: Не знаю, для чего предприниматели построили эти заводы, может, у них было много денег, и они не знали, куда их вложить

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Мы и впредь будем продолжать работу по сельскохозяйственным отраслям экспортной направленности. Некоторое время назад я поручил серьезно проанализировать вопросы, связанные с виноградарством, виноделием, потому что нынешняя ситуация никак не может нас устроить".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Президент сообщил, что в стране есть достаточно перерабатывающих мощностей, то есть винзаводов:

"Однако многие из них работают очень слабо. То есть работают на 20-30 процентов производственной мощности. Не знаю, для чего в свое время предприниматели построили эти заводы, может, у них было много денег, и они не знали, куда их вложить – построили, но используют нерационально. Этот вопрос не умещается ни в какую логику. Поэтому наша задача сейчас заключается в том, чтобы предприниматели правильно управляли этими винзаводами.

Производство винограда у нас растет, разбиваются новые виноградные плантации, и я приветствую это. Увеличивается и экспорт вина, государство и здесь играет свою роль. Это становится возможным благодаря экспортным миссиям, нашему участию в выставках. Однако необходимо предпринять очередные, специальные шаги, связанные с виноградарством, виноделием. В свое время мы приняли государственную программу. Не могу сказать, что эта программа исполняется на должном уровне. Необходимо пересмотреть ее, проанализировать, чего мы добились в результате данной программы. Повторяю, разбиваются новые виноградные плантации, растет производство вина, которое выходит на внешние рынки, но это должно стать нашей прекрасной экспортной продукцией".