Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Мингячевирского промышленного парка

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Мингячевирского промышленного парка.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев заложил фундамент промышленного парка.
Затем глава государства встретился с представителями общественности города Мингячевир.
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.
Руководитель проекта Мехрибан Ахундова и представитель общественности Ариф Махмудов выразили признательность главе государства за высокое внимание и заботу.
В заключение была сделана фотография на память.
News DepartmentАвтор новости
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