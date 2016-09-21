Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Мингячевирского промышленного парка

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Мингячевирского промышленного парка.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев заложил фундамент промышленного парка.

Затем глава государства встретился с представителями общественности города Мингячевир.

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.

Руководитель проекта Мехрибан Ахундова и представитель общественности Ариф Махмудов выразили признательность главе государства за высокое внимание и заботу.

В заключение была сделана фотография на память.