Президент Anglo-Asian Mining продлил срок выданного компании кредита

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент и генеральный исполнительный директор компании Anglo-Asian Mining Plc., занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, Реза Везири согласился продлить срок выданного компании кредита.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной компанией информации.

По информации, Р.Везири выдал компании кредит на сумму 4 млн. доллара, дата погашения которого приходится на 8 января следующего года. На сегодняшний день непогашенная часть кредита равна 3,9 млн. долларов. Годовая ставка по кредиту составляет 10%.

Сейчас ведутся переговоры по продлению срока кредита. Ожидается, что остальные условия по кредиту останутся прежними.

В компании отметили, что окончательные условия продления кредита и информация о других кредитах будут подробно освещены в отчете компании по итогам года.

Отметим, что в Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: 1 - в Нахчыване, 2 - Гедабеке, 3 - Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота в Гедабекском месторождении началась в 2009 году.

Согласно квартальному отчету компании, на 1 октября чистый долг компании сократился на 7,6% и составил 37,7 млн. долларов. За этот период долг Anglo-Asian Mining перед Международным банком Азербайджана (МБА) сократился на 24% - до 8,7 млн. долларов. Кроме того, долг компании перед Yapı Kredi Bank в третьем квартале сократился на 0,5 млн. долларов и на 1 октября составил 0,9 млн. долларов. Долг компании Pasha Bank вырос на 0,9 млн. долларов – с 3,3 до 4,2 млн. долларов. Задолженность компании перед Amsterdam Trade Bank составляет 19,7 млн. долларов, Atlas Copco – 1 млн. долларов.