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Премьер-министр Кыргызстана рассказал о горнорудном потенциале страны

Премьер-министр Кыргызстана рассказал о горнорудном потенциале страны Порядка 95% территории Кыргызстана занимают горы, недра которых богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом, углем и железом.
Промышленность
19 июня 2024 г. 08:57
Премьер-министр Кыргызстана рассказал о горнорудном потенциале страны

Порядка 95% территории Кыргызстана занимают горы, недра которых богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом, углем и железом.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Кыргызстана, руководитель администрации президента республики Акылбек Жапаров во время горно-геологического форума "MINEX Центральная Азия" в Бишкеке.

По его словам, речь идет примерно о 5 млрд т титана и редкоземельных металлов, включая европий, цирконий, цезий и группу лантаноидов.

"Для примера могу сказать, что прогнозные запасы титаномагнетита лишь на одном участке месторождения Кызыл-Омпол составляют около 20 млн т, а на месторождении Кутессай-2 запасы редкоземельных металлов, включающих в себя более 21 элемента, составляют около 60 тыс. т", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что эти запасы были зафиксированы более 50 лет назад, при этом существует мнение авторитетных геологов-ученых, что данные показатели при более детальной геологоразведке с применением новых технологических решений могут увеличиться в разы.

"Мы приглашаем партнеров к совместной геологоразведочной работе и ждем инвесторов в эту перспективную отрасль экономики - горную добычу", - отметил глава правительства.

Премьер добавил, что Кыргызстан является надежным экономическим партнером, который готов выполнять все взятые на себя экономические обязательства.

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