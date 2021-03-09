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Предварительная оценка месторождения "Дашкесан" завершится к августу

Предварительная оценка месторождения "Дашкесан" завершится к августу Работы по подготовке документа предварительной оценки планируется завершить до августа 2021 года
Промышленность
9 марта 2021 г. 15:35
Предварительная оценка месторождения Дашкесан завершится к августу

Деятельность ЗАО AzerGold в период карантинного режима осуществлялась по графику в полном соответствии с планом.

Об этом сообщили в компании в ответ на запрос Report.

В рамках работ по подготовке предварительного оценочного документа, связанного с вводом в эксплуатацию железорудного участка "Дашкесан" - крупнейшего в регионе комплекса месторождений железной руды - в прошлом году на участке были выполнены буровые работы в объеме 7 830 метров. Работы по подготовке документа предварительной оценки планируется завершить до августа 2021 года.

Кроме того, в прошлом году ЗАО AzerGold было проведено 75 778 метров буровых работ. Объем выполненных буровых работ считается рекордным для горнодобывающей отрасли страны. В течение 2019 года обществом было выполнено более 47 тыс. метров буровых работ. Соответствующие показатели прошлого года на 61,2% больше, чем в 2019 году.

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Версия на английском языке Initial assessment of Dashkasan iron ore deposit to be completed by August 
Версия на азербайджанском языке “Daşkəsən” filizi sahəsinin ilkin qiymətləndirilməsi avqustadək yekunlaşacaq

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