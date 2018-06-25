Представители AzerGold обсудили новые технологии в Казахстане

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ C 20 по 22 июня, делегация, возглавляемая председателем правления ЗАО AzerGold Закиром Ибрагимовым провела ознакомление с крупными месторождениями и металлургическими заводами, расположенными в Восточном Казахстане.

Как сообщили Report в AzerGold, в ходе встречи в городе Усть-Каменогорск с руководством компании Kazzinc был проведен широкий обмен мнениями по вопросам подготовки кадров, управления проектами, проведения обмена опытом и подписания в ближайшем будущем меморандума о сотрудничестве. Далее делегация ознакомилась с металлургическим комплексом, в том числе с экономическими возможностями, производственными мощностями и логистической деятельностью цинкового, свинцового и медного заводов.

В ходе организованной поездки в Риддерский металлургический комплекс представители ЗАО обсудили переработку цинкового концентрата и технологию расплавки в кипящем слое, метод добычи без укрепления на месторождении "Долинный" в г.Риддер, использование безрельсовых машин в горнорудных работах и метод подземной добычи по горизонтам в месторождениях Тишинский и Сокольный.

Плодотворный визит делегации продолжился в городе Семей. Представители ЗАО AzerGold в этом городе ознакомились с одним из крупнейших месторождений в мире, принадлежащем компании Nordgold, месторождением Суздаль. Применяемая на этом месторождении инновативная технология BIOX вызвала интерес делегации, была получена подробная информация о ее применении.

Отметим, что деятельность ЗАО AzerGold, достигнутые за короткое время достижения в экспорте и применяемые технологии вызвали особый интерес у казахстанских компаний. В этой связи было достигнуто предварительное соглашение о визите казахстанских компаний в Азербайджан и близком ознакомлении с деятельностью ЗАО AzerGold.