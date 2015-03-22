​Представитель ОПЕК считает невозможным удорожание нефти до $100

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Представитель Саудовской Аравии в ОПЕК Мухаммед Мади считает, что нефть уже не поднимется на отметку $100–120.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», такое заявление экономист сделал в кулуарах конференции по энергетике в Эр-Рияде.

«Нефть уже не поднимется на отметку $100-120. Мы понимаем, что всем государствам нужен высокий доход… И мы хотим того же, но хотим не только для нас, но и для следующих поколений», — отметил Мади.

Однако, по его словам, Саудовская Аравия поддерживает добычу сланцевой нефти в США, так как это может привести к балансу на рынке.

Ранее стало известно, что количество буровых вышек в США упало до четырехлетнего минимума.