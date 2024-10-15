Представитель агентства: В 2025 году в промпарке в Агдаме не останется свободных мест

15:50 60% территории Агдамского промышленного парка занято.

60% территории Агдамского промышленного парка распределено между инвесторами.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела анализа бизнес-проектов Агентства развития экономических зон при Минэкономики Агшин Ибишсой в ходе панельных дискуссий на Каспийской строительной неделе.

"Интерес к этому промышленному парку высок, в следующем году там не останется свободных мест", - сказал он.

Представитель агентства добавил, что недавно в Агдамском промышленном парке начали работать несколько предприятий, которые инвестировали в проекты более 40 млн манатов и на начальном этапе создали более 150 постоянных рабочих мест. На следующем этапе число созданных рабочих мест планируется увеличить до 456.