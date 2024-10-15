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Представитель агентства: В 2025 году в промпарке в Агдаме не останется свободных мест

Представитель агентства: В 2025 году в промпарке в Агдаме не останется свободных мест 15:50 60% территории Агдамского промышленного парка занято.
Промышленность
15 октября 2024 г. 16:48
Представитель агентства: В 2025 году в промпарке в Агдаме не останется свободных мест

60% территории Агдамского промышленного парка распределено между инвесторами.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела анализа бизнес-проектов Агентства развития экономических зон при Минэкономики Агшин Ибишсой в ходе панельных дискуссий на Каспийской строительной неделе.

"Интерес к этому промышленному парку высок, в следующем году там не останется свободных мест", - сказал он.

Представитель агентства добавил, что недавно в Агдамском промышленном парке начали работать несколько предприятий, которые инвестировали в проекты более 40 млн манатов и на начальном этапе создали более 150 постоянных рабочих мест. На следующем этапе число созданных рабочих мест планируется увеличить до 456.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik rəsmisi: "Gələn il Ağdam Sənaye Parkında yer qalmayacaq"

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