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Украина предложила собирать самолеты Boeing на "Антонове"

Украина предложила собирать самолеты Boeing на "Антонове" Олег Уруский: Надеюсь, именно в направлении развития боевой авиации кооперация с Boeing для нас будет полезной
Промышленность
25 февраля 2021 г. 12:28
Украина предложила собирать самолеты Boeing на Антонове

Украина имеет наработки возможного сотрудничества с американской компанией Boeing, в частности, о локализации их самолетов.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью на радио "Армия FM", передает .

"Я не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями будем обращаться в компанию Boeing, в частности, относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на "Антонове", – сказал Уруский.

Уруский отметил, что из-за коронакризиса у Boeing, как и у многих компаний, существенно уменьшилось количество заказов.

"Сейчас все ищут новые рынки и возможности. Мы перед собой ставим амбициозные цели, чтобы развивать нашу боевую авиацию. Надеюсь, именно в этом направлении кооперация с Boeing для нас будет полезной", – добавил вице-премьер.

Он также сообщил, что в дополнение к подписанном в конце прошлого года контракту Минобороны с "Антоновым" о производстве трех Ан-178, в этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74. Уруский уточнил, что срок поставки первого Ан-178 – это 2023 год.

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