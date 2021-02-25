Украина предложила собирать самолеты Boeing на "Антонове"

Олег Уруский: Надеюсь, именно в направлении развития боевой авиации кооперация с Boeing для нас будет полезной

Украина имеет наработки возможного сотрудничества с американской компанией Boeing, в частности, о локализации их самолетов.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью на радио "Армия FM", передает .

"Я не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями будем обращаться в компанию Boeing, в частности, относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на "Антонове", – сказал Уруский.

Уруский отметил, что из-за коронакризиса у Boeing, как и у многих компаний, существенно уменьшилось количество заказов.

"Сейчас все ищут новые рынки и возможности. Мы перед собой ставим амбициозные цели, чтобы развивать нашу боевую авиацию. Надеюсь, именно в этом направлении кооперация с Boeing для нас будет полезной", – добавил вице-премьер.

Он также сообщил, что в дополнение к подписанном в конце прошлого года контракту Минобороны с "Антоновым" о производстве трех Ан-178, в этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74. Уруский уточнил, что срок поставки первого Ан-178 – это 2023 год.