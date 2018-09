Посол Южной Кореи: Строительство карбамидного завода в Сумгайыте завершено на 70%

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Строительство карбамидного завода в Сумгайыте завершится примерно к началу 2018 года.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Южной Кореи в Баку Ким Чанг-гю журналистам в среду.

"На прошлой неделе мы посетили место строительства завода. На данный момент 70% работ закончено. Примерное окончание всех работ - начало 2018 года", - заявил посол.

По его словам, строительство карбамидного завода - большой и успешный проект южнокорейской компании Samsung.

"Корейские фирмы известны тем, что всегда вовремя и качественно выполняют работы. В случае возникновения проблем, они решаются достаточно быстро. Возникли некоторые финансовые проблемы, однако они уже устранены и работы уже продолжаются", - подчеркнул Ким Чанг-гю.

Отметим, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана.

С этой целью приобретен земельный участок площадью 24 га, находящийся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья", и 19 октября 2011 года состоялась церемония закладки фундамента завода с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. В рамках контракта Samsung Engineering Co. Ltd. проведет строительно-монтажные работы, соответствующие испытания и тренинги для персонала, направленные на устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации завода. На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки. Стоимость проекта без учета налогов составляет 500 млн. евро.