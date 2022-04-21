Посол : Вьетнамским компаниям будут очень рады в Азербайджане

Азербайджан будет рад видеть вьетнамские компании в числе тех, кто принимает участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий страны в результате Отечественной войны.

Азербайджан будет рад видеть вьетнамские компании в числе тех, кто принимает участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий страны в результате Отечественной войны.

Как сообщает Report со ссылкой на Vietnam Economic Times, об этом сказал посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов рассказал в интервью изданию.

"Освобождение азербайджанских территорий будет способствовать расширению сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом, поскольку в этих районах проводятся огромные восстановительные работы, и вьетнамские компании могут подать заявку на участие. Вьетнамские инвесторы приветствуются, поскольку на этих освобожденных территориях созданы благоприятные условия для инвесторов", - заявил посол.

По его словам, освобожденные территории обладают большим потенциалом в сельском хозяйстве, энергетике и туризме. Многие компании из разных стран уже выразили заинтересованность в участии в восстановлении экономики и инфраструктуры этих земель. "Но политика Азербайджана заключается в том, чтобы уделять первоочередное внимание странам, которые поддержали нас, в том числе Вьетнаму", - отметил Иманов.

"В Азербайджане будут более чем рады вьетнамским компаниям, если они захотят приехать в Азербайджан для инвестирования и налаживания деловых отношений. Посольство Азербайджана готово оказать им поддержку. Мы окажем поддержку всем, кто желает наладить связи и отношения с азербайджанскими коллегами", - сказал он.