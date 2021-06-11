Посол: Азербайджан и Иран наладят совместное производство тракторов

"Сегодня я принял участие в выставках "Caspian Agro" и "InterFood Azerbaijan" в Баку, посетил здесь иранские компании".

"Сегодня я принял участие в выставках "Caspian Agro" и "InterFood Azerbaijan" в Баку, посетил здесь иранские компании".

Как сообщает Report, об этом написал посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что Азербайджан наладит совместное производство тракторов с Ираном, кроме того, иранские компании примут активное участие в выращивании сельхозкультур на освобожденных от оккупации землях.

Напомним, что официальный Баку и Тегеран обсуждают вопрос организации производства тракторов в Нефтчалинском промышленном квартале с 2016 года.