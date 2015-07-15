Porsche инвестирует в развитие компании более 1,1 млрд. евро

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Porsche собирается инвестировать более 1,1 млрд. евро в производство и технические разработки, сообщает Deutsche Welle. Средства будут вложены и в головное предприятие в Цуффенхаузене, и в филиалы в Вайсахе и Людвигсбурге сроком до 2020 года.

Глава правления Porsche Маттиас Мюллер заявил, что такие инвестиции связаны с новыми технологиями в сфере производства двигателей, дигитализацией производства и высокими требованиями по охране окружающей среды.

Новые цеха по производству двигателей и сборке кузовов будут построены в Цуффенхаузене. Ожидается, что с середины 2016 года на предприятии будут выпускаться внедорожники Porsche Cayman, а не только модели 911 и Boxster, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.