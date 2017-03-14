Порошенко и министр экономики Азербайджана обсудили проекты в судо - и самолетостроении

Киев. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Азербайджана во главе с министром экономики этой страны Шахином Мустафаевым, передает Report со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как отметили в пресс-службе, стороны подчеркнули готовность углублять взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической сфере.

"Глава Украинского государства положительно оценил динамику отношений Украины и Азербайджана, которая стала возможной в том числе и благодаря активизации двусторонних контактов президентов стран. В этом контексте Петр Порошенко назвал важным проведение в 2017 году в Киеве 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание было уделено перспективным проектам сотрудничества в судо- и самолетостроении, фармацевтике, сельском хозяйстве.

"Президент Украины поблагодарил за поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил неизменность позиции по поддержке Азербайджанской Республики в вопросе восстановления территориальной целостности этой страны в международно признанных границах", - говорится в сообщении.