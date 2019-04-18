Польша заинтересована в производстве морепродуктов вместе с Азербайджаном

В рамках официального визита в Польшу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром морской экономики и внутренней навигации Польши Мареком Гробарчиком.

Как сообщает Report, министр Марек Гробарчик, подробно проинформировав о деятельности портов Польши, подчеркнул наличие большого потенциала для экономического сотрудничества между двумя странами.

Министр Эльмар Мамедъяров, отметив важность сотрудничества между портами двух стран, довел до внимания собеседника полную информацию о Бакинском международном морском торговом порте и всех трех этапах строительства порта. Министр также отметил, что уже согласован меморандум взаимопонимания по сотрудничеству между Бакинским международным морским торговым портом и морским портом Гданьска.

Затем Марек Гробарчик отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения, подчеркнул важность реализации обмена опытом в сфере технологий. Гробарчик также отметил заинтересованность своей страны в сфере производства морепродуктов в сотрудничестве с Азербайджаном.

На встрече также были обсуждены транзитные и интермодальные перевозки между двумя странами.

Министр Эльмар Мамедъяров пригласил коллегу посетить Азербайджан.