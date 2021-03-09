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Полная эксплуатация месторождения "Агйохуш" начнется до 2022 года

Полная эксплуатация месторождения "Агйохуш" начнется до 2022 года До 2022 года начнутся эксплуатационные работы в рамках всех этапов
Промышленность
9 марта 2021 г. 17:17
Полная эксплуатация месторождения Агйохуш начнется до 2022 года

В ноябре 2020 года начата добыча в рамках первой стадии эксплуатации месторождения "Агйохуш 1", и в настоящее время она успешно продолжается.

Об этом сообщили в ЗАО AzerGold в ответ на запрос Report.

Хотя "Агйохуш" считается относительно небольшим месторождением по своим масштабам, близкое расположение к руднику "Човдар" создает условия для эксплуатации этого месторождения без дополнительных капиталовложений и строительства нового перерабатывающего завода и соответствующей инфраструктуры: разработка месторождения будет состоять из трех эксплуатационных этапов ("Агйохуш 1", "Агйохуш 2" и "Агйохуш 3"), выполнение всех этапов будет осуществляться на интегрированном Човдарском перерабатывающем участке. До 2022 года начнутся эксплуатационные работы в рамках всех этапов.

В 2020 году с целью выявления дополнительных источников ресурсов на месторождении "Агйохуш" были выполнены буровые работы на участках "Агйохуш 2" и "Агйохуш 3". Образцы бурения отправлены в международную лабораторию, результаты положительные.

Напомним, что ресурсы месторождения "Агйохуш 1" оцениваются в 40 тыс. унций золота. Технически извлекаемые ресурсы составляют 18 944 унции золота.

Месторождение "Агйохуш" находится в 7 км к северо-востоку от месторождения "Човдар", на административной территории Дашкесанского и Гейгельского районов. Месторождение было открыто в 2017 году геологами ЗАО AzerGold.

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Версия на английском языке Aghyokhush deposit to be commissioned by 2022 - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке 2022-ci ilədək “Ağyoxuş” yatağının tam istismarına başlanılacaq - EKSKLÜZİV

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