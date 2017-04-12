Подписание соглашения о финансировании проекта SOCAR-GPC запланировано на конец года

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Соглашение о финансировании проекта строительства газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса SOCAR-GPC Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) на территории Гарадагского района планируется подписать в конце 2017-го – начале 2018 года.

Как сообщает Report, об этом сказал главный финансовый аналитик SOCAR Polymer Бабек Бейдуллаев на проходящем в Баку IV Международном Caspian Energy Forum-2017.

Он отметил, что до сих пор было рассмотрено несколько вариантов: "После тщательного рассмотрения вариантов предпочтение было отдано проектному финансированию. Это также позволит снизить финансовое бремя SOCAR. В настоящее время продолжаются переговоры по вопросу финансирования".

По словам Б. Бейдуллаева, первоначально проект оценен в 4 млрд долларов. По его словам, комплекс будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Он отметил, что большинство продукции SOCAR-GPC будет экспортироваться в Турцию, Ближний Восток, Европу и Китай.

Отметим, что комплекс будет состоять из газоперерабатывающих и нефтехимических заводов. Мощность газоперерабатывающего завода составит 10 млрд кубометров в год. На нефтехимическом заводе будут размещены паровая крекинг-установка, полимеризационный блок и другие установки. На заводе планируется производить 600 тыс. тонн полиэтилена и 120 тыс. тонн пропилена в год. Пропиленовое сырье будет доставляться на сумгайытский SOCAR Polymer для производства полипропилена. Завод также планирует производство 570 тыс. тонн этилена.