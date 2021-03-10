Подписан меморандум о сотрудничестве между "Дашкесан Демир Филиз" и АГУНП

ЗАО AzerGold основало ООО "Дашкесан Демир Филиз" как дочернее юридическое лицо

10 марта был подписан меморандум о сотрудничестве между ООО "Дашкесан Демир Филиз", первой дочерней компанией Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold, и Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности (АГУНП).

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

Меморандум подписали генеральный директор ООО "Дашкесан Демир Филиз" Огтай Мамедов и ректор АГУНП профессор Мустафа Бабанлы. Согласно меморандуму, на основе взаимной договоренности предусматривается совместная разработка и реализация концепций изучения, разведки месторождений руд черных металлов в стране, подготовка квалифицированных кадров для применения новых технологий в этой сфере. Кроме того, в документе отражена вовлеченность студентов степени бакалавриата и магистратуры различных факультетов вуза в производственную практику компании. Планируется привлечение отобранных студентов к практической работе в области научных исследований и проектирования, составление тем дипломных, научных и других работ, а также премирование отличившихся студентов стипендиями и наградами.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджанской Республики от 6 августа 2020 года ЗАО AzerGold было поручено подготовить документ предварительной оценки в связи с вводом в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения – крупнейшего железорудного комплекса в регионе.

Распоряжением президента от 1 сентября 2020 г., деятельность общества направлена на управление, разработку и разведку месторождений руд черных металлов в стране, а также на развитие других вопросов в этом направлении. Для выполнения задач, вытекающих из этих документов, с целью организации деятельности на месторождениях железной руды по всей стране, 14 декабря 2020 г. ЗАО AzerGold основало ООО "Дашкесан Демир Филиз" как дочернее юридическое лицо. Целью акционерного общества является ввод в эксплуатацию одного из крупнейших проектов – Дашкесанского железорудного месторождения, который будет способствовать внесению дополнительного социально-экономического вклада в развитие экономики и страны, и региона.