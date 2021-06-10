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По проекту эксплуатации месторождения "Човдар" прошли общественные слушания

По проекту эксплуатации месторождения "Човдар" прошли общественные слушания В рамках разработки технико-экономического обоснования по проекту эксплуатации сульфидных руд золотоносного месторождения "Човдар" международная консалтинговая компания MICON International завершила подготовка документа Оценки экологического и социального
Промышленность
10 июня 2021 г. 14:35
По проекту эксплуатации месторождения Човдар прошли общественные слушания

В рамках разработки технико-экономического обоснования по проекту эксплуатации сульфидных руд золотоносного месторождения "Човдар" международная консалтинговая компания MICON International завершила подготовка документа Оценки экологического и социального воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Как сообщили Report пресс-службе ЗАО AzerGold, состоялись общественные слушания, проведенные под наблюдением международных экспертов со стороны специализирующейся в изменениях окружающей среды исследовательской, консалтинговой и инжиниринговой компании - ООО İQLİM LTD. В общественных слушаниях приняли участие частные лица, представители институтов гражданского общества и научных организаций.

На мероприятии, организованном в соответствии с законодательством об участии общественности, была дана информация об осуществленном подробном экологическом мониторинге и исследованиях на территориях, планируемых к эксплуатации, и прилегающих районах.

Управление всеми видами отходов в соответствии с требованиями законодательства, изоляция хранилища породы от окружающей среды, предотвращение образования кислых вод, перенаправление технической воды на повторное использование с целью эффективного пользования водными ресурсами и другие конкретные меры нашли отражение в документе.

На встрече было отмечено, что данный документ был разработан участниками в соответствии с существующими требованиями горнодобывающей отрасли. Кроме того, эксперты внесли ряд предложений по экологическому мониторингу и мерам природопользования. Высказанные в ходе обсуждения предложения были отмечены для рассмотрения и включения в документ.

Отметим, что общий объем экономически рентабельного к извлечению золота на момент начала эксплуатации месторождения "Човдар" со стороны ЗАО AzerGold, составлял 179 тыс. унций. В результате проведенных за последние годы геологических исследований и оптимизационных работ, объем золота, рентабельного к извлечению из руд месторождения был увеличен до 527 тыс. унций. По сей день с месторождения было добыто и продано на мировой бирже 254 тыс. унций золота.

Начало разработки сульфидных руд месторождения методом углеродного выщелачивания в рамках второй фазы проекта планируется на 2022 год. Разработка второй фазы проекта привлечет в экономику страны сотни миллионов манатов. Реализация проекта способствует дополнительному развитию ненефтяного сектора, созданию новых рабочих мест, а также внесет вклад в социально-экономическое развитие региона.

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Версия на азербайджанском языке “Çovdar” qızıl yatağının istismarına dair ictimai müzakirə keçirilib

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