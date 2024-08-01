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Пираллахинский промышленный парк продал продукцию на 53 млн манатов

Пираллахинский промышленный парк продал продукцию на 53 млн манатов На сегодняшний день Пираллахинский промышленный парк, находящийся под управлением Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, продал продукцию на 53 млн манатов.
Промышленность
1 августа 2024 г. 11:48
Пираллахинский промышленный парк продал продукцию на 53 млн манатов

На сегодняшний день Пираллахинский промышленный парк, находящийся под управлением Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, продал продукцию на 53 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Статус резидентов парка присвоен 7 субъектам предпринимательства с инвестиционным капиталом более 121 млн манатов, двое из них приступили к производственной деятельности.

На сегодняшний день в Пираллахинский промышленный парк инвестирован 41 млн манатов, создано более 150 постоянных рабочих мест. Запланированы также дополнительные инвестиции в размере более 76 млн манатов и создание более 400 рабочих мест.

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Версия на английском языке Sales of Azerbaijan’s Pirallahi Industrial Park surpass $30M
Версия на азербайджанском языке Pirallahı Sənaye Parkından indiyə qədər 53 milyon manatlıq məhsul satılıb

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