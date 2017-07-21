Petkim вошел в список зарубежных торговых инвестиционных компаний

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), включена в список зарубежных торговых инвестиционных компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение министерства экономики опубликовано в официальной газете и уже вступило в силу.

Таким образом, Petkim занял 57-ю строчку в списке зарубежных торговых инвестиционных компаний.

К включенным в этот список этим компаниям применяются налоговые льготы.

Отметим, что SOCAR приобрел 51% в Petkim за 2,040 млрд долларов в 2008 году у Управления приватизации Турции. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона.