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    Petkim вошел в список зарубежных торговых инвестиционных компаний

    К этим компаниям применяются налоговые льготы

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), включена в список зарубежных торговых инвестиционных компаний.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение министерства экономики опубликовано в официальной газете и уже вступило в силу.

    Таким образом, Petkim занял 57-ю строчку в списке зарубежных торговых инвестиционных компаний. 

    К включенным в этот список этим компаниям применяются налоговые льготы.

    Отметим, что SOCAR приобрел 51% в Petkim за 2,040 млрд долларов в 2008 году у Управления приватизации Турции. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона.

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