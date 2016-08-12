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    ​Petkim в этом году произвел 1,6 млн. тонн продукции

    Производство в годовом исчислении выросло примерно на 7%

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Турецкий нефтехимический холдинг Petkim, основным акционером которой является Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), в первом полугодии этого года произвел продукцию в объеме 1,638 млн. тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании за первое полугодие, за этот период объемы производства выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Объем продаж за отчетный период вырос на 14,4% и составил 935,7 тыс. тонн. 

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