​Petkim в этом году произвел 1,6 млн. тонн продукции

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Турецкий нефтехимический холдинг Petkim, основным акционером которой является Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), в первом полугодии этого года произвел продукцию в объеме 1,638 млн. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании за первое полугодие, за этот период объемы производства выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем продаж за отчетный период вырос на 14,4% и составил 935,7 тыс. тонн.