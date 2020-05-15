В первом квартале финансовые показатели нефтехимического предприятия Petkim, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), были положительными, сообщает Report со ссылкой на компанию.

По информации, в то время как многие мировые нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия остановили производство, Petkim бесперебойно продолжал производственные и торговые операции.

Благодаря интеграции с НПЗ STAR, Petkim увеличил производство в I квартале на 2%, доведя его до 802 тыс. тонн.

Отмечено, что несмотря на спад на мировых рынках, высокую волатильность курса и низкие цены на товары, Petkim заработал на продажах 2,8 млрд лир.

Petkim продолжает производство медицинских принадлежностей и сырья для упаковок, необходимых для борьбы с коронавирусом в Турции.

Генеральный директор Petkim Анар Мамедов отметил роль совместной деятельности со STAR в достижении финансовых показателей. "В то время как многие компании в мире испытывают нехватку сырья, мы без проблем получаем нафту от завода STAR. Мы еще раз убедились во время пандемии коронавируса, насколько эффективна эта интеграция, и воспользовались ее преимуществом", - добавил он.