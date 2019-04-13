​Petkim удостоен двух наград

Турецкий нефтехимический холдинг Petkim (Petrokimya) Holding A.Ş., основная доля которого принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), удостоен двух наград.

Как сообщает Report, на церемонии награждения "Звезды экспорта", организованной Ассоциацией экспортеров Эгейского моря, Petkim получил награды в категории крупнейшего экспортера Эгейского региона и химического сектора.

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.