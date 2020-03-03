​Petkim сэкономил 3,3 млн долларов за счет энергоэффективности

Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сэкономил 3,3 млн долларов США за счет реализации проектов по энергоэффективности в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Petkim Анар Мамедов.

По его словам, компания придает большое значение энергоэффективности: "За счет реализации 23 проектов по энергоэффективности в 2019 году сэкономлено 3,3 млн долларов США. Благодаря этим проектам затраты на электроэнергию сократились, а энергетическая безопасность в Petkim повысилась, что важно для устойчивости производства".

А.Мамедов также отметил, что в 2019 году активы Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. увеличились на 7% по сравнению с предыдущим годом.

По мнению Мамедова, цифровизация также сыграла большую роль в успешной деятельности в 2019 году: "Petkim реализовал 12 проектов по цифровизации в течение года, что принесло компании успех в Давосе. Petkim стал участником Global Lighthouse Network, благодаря внедрению цифровых стандартов Индустрии 4.0. В 2019 году Petkim, осуществив экспорт в 622 млн долларов США, получил награды в категории крупнейшего экспортера Эгейского региона как в химическом, так и в прочих секторах".

Отметим, что Petkim Holding был создан 3 апреля 1965 года. По завершении процесса приватизации в 2008 году основным акционером Petkim стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), которая владеет 51% акций Petkim Holding. Остальные акции Petkim обращаются на Стамбульской бирже.