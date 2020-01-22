​Petkim получил награду в Давосе

Первый и единственный производитель нефтехимической продукции Турции – комплекс Petkim, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), стал участником Global Lighthouse Network, благодаря внедрению цифровых стандартов Индустрии 4.0.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Petkim является единственной компанией из Турции, выбранной в 2020 году в Global Lighthouse Network.

В созданную в 2018 году сеть входят 44 участника, которые позиционируются как "фабрики будущего".

Награда была вручена генеральному директору SOCAR Turkey Energy Зауру Гахраманову на церемонии, состоявшейся 20 января в Давосе.

По словам Заура Гахраманова, имеющий 55-летнюю историю Petkim намерен стать самой цифровизированной компанией в Турции и Азербайджане. Цифровая трансформация в компании началась с использования в производственных процессах передовых аналитических приложений и искусственного интеллекта. С этой целью был создан департамент цифровизации и Цифровая академия.

Гендиректор также отметил, что компания сотрудничает с Массачусетским технологическим университетом в вопросе цифровой трансформации, реализует проекты со стартапами в рамках сотрудничества со Стамбульским техническим университетом, Босфорским университетом и Ближневосточным техническим университетом.