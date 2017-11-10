Petkim нарастил производство на 8%

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года на комплексе Petkim, первом и единственном производителе нефтехимической продукции Турции, произведено 2 557 958 тонн продукции.

Как сообщает Report, это на 8,4% больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период объемы продаж выросли на 18% - до 1 530 872 тонн. Доходы от продаж Petkim Holding увеличились на 66% - с 3,253 до 5,402 млрд лир.

За 9 месяцев года показатель использования производственной мощности комплекса увеличился до 96,3% с 89,1% в соответствующем периоде прошлого года.

На 1 октября численность работников Petkim составила 2 441 человек. На 31 декабря 2016 года эта цифра была равна 2 395 человек.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Комплекс Petkim включает в себя 14 заводов и 8 вспомогательных строений.