​Petkim намерен увеличить уставный капитал

Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), обратился к Совету рынков капитала Турции в рамках своего решения об увеличении уставного капитала на 28%.

Как передает Report, об этом Petkim сообщил на Платформе информирования турецкой общественности (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

Отметим, что на общем собрании компании 29 апреля принято решение увеличить акционерный капитал на 28% - с до 1,650 млрд до 2,112 млрд лир. Рост в размере 462 млн лир произойдет за счет прибыли прошлых лет.

SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim за 2,04 млрд долларов в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.